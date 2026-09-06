Sosyal medya operasyonu kapsamında gözaltına alınan Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Meli Bendeli (Ahmet Melih Yılmaz), sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, oyuncunun özel üyelik sistemleriyle cinsel içerikli yayın yaptığı tespit edildi.

OPERASYONUN DETAYLARINDA NE VARDI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçuna yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Emniyet birimlerinin yürüttüğü takip sonucunda, hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Meli Bendeli yakalanarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet birimlerinin oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı incelemelerde, farklı platformlarda özel ve kilitli hesaplar oluşturulduğu saptandı. Söz konusu hesaplarda ücret karşılığında VIP üyelik sistemiyle müstehcen görüntü ve videoların paylaşıldığı belirlendi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Meli Bendeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

ÇUKUR'UN TİMSAH CELİL'İ MELİ BENDELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

1989 senesinde Ankara'da doğan Meli Bendeli, oyunculuk yolculuğuna akademik bir altyapıyla başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, uzun yıllar boyunca sahnelerde hem rejisör hem de oyuncu sıfatıyla ter döktü. Kısa sürede sergilediği yetenekle dikkat çeken sanatçı, tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla eleştirmenlerin takdirini topladı.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI, ÖDÜLLERİ NELER?

Sektördeki büyük çıkışını Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki "Woyzeck Masalı" oyunuyla gerçekleştiren ünlü isim, tiyatrodaki başarısını ekranlara taşıdı. "Hatırla Gönül" ve "Cam Tavanlar" gibi yapımların ardından, fenomen dizi "Çukur"da hayat verdiği "Timsah Celil" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Televizyon projelerinin yanı sıra bağımsız sinemada da performans sergileyen oyuncu, 2020 Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülerek başarısını tescilledi.