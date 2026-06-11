İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, İBB davasında gözaltına alındıktan 443 gün sonra mahkemede ifade verdi. Türker, gözaltı sürecinde yaşadığı fiziksel ve psikolojik işkenceyi ayrıntılarıyla açıkladı ve tüm Türkiye’yi sarstı.



'BEN UTANMIYORUM'



Evinde gözaltına alınırken kendisine ve iki kızına çok kötü davranıldığını, savcılıkta çocuklarıyla tehdit edildiğini belirten Türker, “O anda çocuğuma bir bardak su bile veremedim. İnsani olan bir polis memuru daha vardı. O hatta sonra beni sağlık kontrolüne götürdüğünde annemi aradı, konuşmama izin verdi, ‘Kızınız iyi’ dedi, ben o şekilde çıktım evden” diyerek emniyette yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kaçıncı gün, bilmiyorum; bir kadın memur geldi, ‘Arama yapacağız’ dedi. Arşiv odası gibi bir yere aldı beni. Eldiven taktı eline. ‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım. Kontrol yaptı. ‘Tamam. Üstünü giyebilirsin’ dedi.





'YAPANLAR UTANSIN'



‘Gidebilir miyim’ dedim. ‘Hayır. Eşofmanını da indir’ dedi. İndirdim. ‘Çamaşırını da’, ‘Nasıl yani’ dedim. ‘İndireceksin’ dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. ‘Şimdi yere çömel’ dedi. Utananlar varsa çıkabilir, ben utanmıyorum ama yani bu insanların onurunu, gururunu yıkmak için yapılıyormuş ama yapan utansın, ben utanmıyorum. ‘Cinsel organını aç’ dedi. ‘Başını, arkanı dön, eğil’ filan. ‘Tamam’ dedi.”



Annesinin anlattıklarını göz yaşlarıyla dinleyen Fatoş Pınar Türker’in kızı Nehir Türker’i izleyiciler teselli etmeye çalıştı.



İSTANBUL EMNİYETİ: 'İŞLEMLER MEVZUATA UYGUN'



Türker’in daha önce gündeme getirdiği iddialara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, resmi bir açıklama yayınlamıştı. İddiaların ardından savcılık, 2025’te yaptığı resmi açıklamayı yeniden paylaştı. İstanbul Emniyeti açıklamasında ise iddialar reddedildi, işlemlerin mevzuata tam uyumla gerçekleştirildiği savunuldu.



ÇIPLAK ARAMA MECLİS GÜNDEMİNDE



CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Fatoş Pınar Türker’in iddialarıyla ilgili olarak inceleme veya müfettiş görevlendirmesi yapılacak mıdır?” diye sordu. DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye iki ayrı soru önergesi verdi.



