İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasına ilişkin duruşmada Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, gözaltı sürecinde "çıplak arama" uygulamasına maruz kaldığını iddia etti. İddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

‘ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ’

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Aile Dayanışma Ağı, iddiaların insan hakları ve kişilik onuru açısından son derece ciddi olduğunu belirterek yetkilileri kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye davet etti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Türker’in iddialarına yönelik açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri, Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

‘YAPAN UTANSIN, BEN UTANMIYORUM’

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde maruz kaldığı çıplak arama sürecini anlatan Türker, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Vatan Emniyet’teyken arşiv odası gibi bir yere aldılar beni. Eldiven giyen bir polis üstünü çıkar dedi çıkardım. Sonrasında gidip gidemeyeceğimi sorduğumda, altımı da indirip çamaşırımı da indirmemi söyledi. Cinsel organını aç dedi, arkanı dön-eğil dedi. Utanan varsa çıkabilir ben utanmıyorum. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor. Yapan utansın, ben utanmıyorum.”