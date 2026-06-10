İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası duruşmasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in gözaltındayken maruz kaldığını açıkladığı “çıplak arama” uygulamasına tepkiler sürerken, bir tepki de AKP'li Şamil Tayyar'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tayyar, "Özellikle ‘çıplak arama’ iddialarının sıkça gündeme gelmesi, üzerinde durulması gereken vahim bir gelişme. "Psikolojik harekat mı yoksa devlet içinde eski dönem ruh ikliminden beslenen artıkların istismarı mı mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞRUDAN EL ATMALI'

Tayyar, söz konusu uygulamalara ilişkin "topyekün mücadele" çağrısı yaparken, "Sadece bu hadise değil, son dönem benzer kuşkuları besleyen ve AK Parti’nin temel politikalarının altını boşaltan devlet içinden nahoş haberler geliyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu meseleye doğrudan el atması gerektiğini düşünüyorum. Mesele ciddi" diye yazdı.

FATOŞ PINAR TÜRKER NE DEMİŞTİ?

Bir kadın memur geldi. ‘Arama yapacağız’ dedi. Sırayla götürüyorlar bizi, sonra geri getiriyorlar. Benimle birlikte gitti. Böyle arşiv odası gibi bir yere aldı beni. ‘Soyun’ dedi. ‘Nasıl yani?’ dedim. Eldiven taktı eline. Arkada klasörler var. Çok küçük bir oda. O memuru da nerede görsem asla unutmam. Odayı da nerede görsem asla unutmam.

‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım. Ama üstümü çıkarmanın… Zaten çıplağım, ne kontrolü yapacaksın? Yine de kontrol yaptı. ‘Tamam, üstünü giyebilirsin’ dedi. ‘Peki, gidebilir miyim?’ dedim. ‘Hayır’ dedi. ‘Eşofmanını da indir.’ İndirdim. ‘Çamaşırını da.’ ‘Nasıl yani?’ dedim. ‘İndireceksin’ dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. ‘Şimdi yere çömel’ dedi. Ondan sonra da: ‘Burada utanan varsa çıkabilir’ dedi.

'BU KAFAYLA ÇOCUKLARINI ZOR GÖRÜRSÜN'

“Savcı dedi ki: ‘Ya Fatoş, şimdi anlarsın.’ Böyle karşımda durdu. ‘Ben sana ne dedim?’ dedi. ‘Ben sana ne dedim?’ ‘Ben senin ne olduğunu biliyorum ama bu adamların sana kumpas kuracağını söylemedim mi? Niye konuşmadın sen?’ dedi. ‘Verecektin ifadeni, gidecektin’ dedi. Ben de dedim ki: ‘Sayın Savcım, ben bildiğim her şeyi anlattım.’ ‘Bak şimdi’ dedi. ‘Sen git, eşyalarını topla. Ben sana Çağlayan’dan araba göndereceğim. Geleceksin burada bana ifadeni vereceksin. Buradan da çocuklarına gidersin.’ Ben de dedim ki: ‘Savcım, yeniden ifade veririm. Vermemi istiyorsanız veririm. Bir avukatıma sorayım.’ Şimdi karşındaki savcı. ‘Yok efendim’ diyecek hâlim yok. Ben de bilmiyorum hakikaten. İlk kez tutuklanmışız.

‘Tamam’ dedim. ‘Ben avukatıma bir danışayım.’ Böyle yaptı. ‘Hâlâ avukat diyorsun bana’ dedi. ‘Sen bu kafayla çocuklarını asla göremeyeceksin’ dedi. ‘Sen bekârsın değil mi?’ dedi. ‘Evet.’ ‘Velayetleri de sende?’ ‘Evet.’ ‘Senin çocukların reşit de değil mi?’ ‘Değil’ dedim. ‘E, artık sosyal hizmetler alır senin çocuklarını’ dedi. Bir anneye böyle denilir mi? Çocuklarımla tehdit ettiler.