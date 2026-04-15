Japonya’nın Hiroşima kentindeki Miyajima Adası’nda bulunan Daishoin Tapınağı’nda, 'Hiwatari Shinji' olarak bilinen ateş üzerinde yürüme töreni düzenlendi.

Yılda iki kez gerçekleştirilen bu geleneksel ritüelde, Budist keşişler ve ziyaretçiler çıplak ayakla kızgın közlerin üzerinden yürüdü.

Törende, keşişler tarafından barış, sağlık ve ruhsal arınma için dualar edildi.

Hiwatari Shinji Ritüeli Nedir?

Hiwatari Shinji, Japonya’da uygulanan geleneksel bir ateş üzerinde yürüme ritüelidir. Budist keşişler tarafından gerçekleştirilen bu tören, hem dini hem de sembolik anlamlar taşır.

Bu gelenekte:

Önce büyük bir ateş yakılır ve odunlar köz haline gelene kadar yanar

Ardından keşişler ve bazen ziyaretçiler çıplak ayakla bu kızgın közlerin üzerinden yürür

Yürüyüş sırasında dualar edilir ve ritüel manevi bir arınma olarak görülür

Ritüelin Amaçları:

Kötülüklerden arınmak

Zihin ve beden temizliği

Sağlık ve huzur dilemek

Cesaret ve inancı güçlendirmek

Aynı zamanda bu ritüelin, ateşin arındırıcı gücünü simgelediğine inanılır. Katılan kişiler için hem fiziksel hem de ruhsal bir sınav olarak görülür.