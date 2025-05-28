Adana'daki bir meyve sebze deposunda bir çalışanın çıplak ayakla salatalıkların yıkandığı havuza girmesi tepki çekti.
İncirlik Mahallesi'ndeki depoda bir çalışan salatalıkların yıkandığı havuza çıplak ayaklarla girdi. Depoda hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı görüldü. Çalışan sepete doldurduğu salatalıkları daha sonra kasaya döktü.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler çığ gibi yükselirken, yetkililerin depoyla ilgili harekete geçmesi istendi.