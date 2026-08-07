Maltepe’de gündüz saatlerinde caddede çıplak şekilde dolaşan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS ARACINI TEKMELEDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplere karşı direnen şahıs, müdahale sırasında polis aracını tekmeleyerek zarar verdi.
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu sakinleştirilen şahıs, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ambulansa alınan şahıs, gerekli kontrollerin yapılması için hastaneye sevk edildi.
Yaşanan gergin anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.