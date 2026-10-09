Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu binası, ABD Başkanı Donald Trump'ı konu alan "Turuncu Veba" adlı heykele ev sahipliği yaptı. Trump'ın tamamen çıplak tasvir edildiği eserin bir sonraki durağının kasım ayında Antalya olması planlanıyor.

BİR ELİNDE ADALET TERAZİSİ DİĞERİNDE GOLF SOPASI

Danimarkalı sanatçı Jens Galschiøt tarafından tasarlanan 2,6 metre yüksekliğindeki eser, 23 karat altın varakla kaplandı. Heykelde Trump, kendisinden daha küçük bir adamın sırtına oturmuş, bir elinde büyük bir golf sopası, diğer elinde ise adalet terazisi tutarken tasvir ediliyor. Eserin alt kısmında, sırtına oturduğu kişinin ezildiğini kabul eden ancak üzerinden inmeyi reddeden bir yöneticinin ifadeleri yer alıyor. Sanatçı, heykeli Trump'ın iklim politikaları ve uluslararası ilişkilerini eleştiren siyasi bir hiciv olarak tanımlıyor.

İLHAM KAYNAĞI 'KRAL ÇIPLAK' MASALI

"Adaletsizliğin Kralı" olarak da isimlendirilen heykeli tasarlayan Galschiøt, eserin çıkış noktasının Hans Christian Andersen'in "İmparatorun Yeni Giysileri" (Kral Çıplak) masalı olduğunu belirtiyor. Sanatçı, devletlerin ekonomik yaptırım ve siyasi baskı endişesiyle Trump'ın politikalarını eleştirmekten kaçınmasını, masaldaki duruma benzeterek bu sessizliği sorgulamayı hedefliyor.

PARLAMENTODA 20 BİN MİNYATÜR KOPYA DAĞITILDI

Avrupa Parlamentosu üyesi Per Clausen'in girişimiyle Strasbourg'a getirilen heykel, üç günlük bir sergi kapsamında parlamenterlerin ve ziyaretçilerin erişimine açıldı. Sergi süresince, protesto sembolü olarak kullanılması amacıyla üç boyutlu yazıcılarla üretilen 20 bin küçük Trump heykeli ziyaretçilere ve personele dağıtıldı.

KASIM AYINDA ANTALYA'DA SERGİLENECEK

Daha önce 2025 yılında Brezilya'nın Belém kentindeki COP30 İklim Zirvesi'nde ve 2026'da Kopenhag'da sergilenen "Turuncu Veba" heykeli, Türkiye'ye getirilmeye hazırlanıyor. Sanatçı Jens Galschiøt, heykeli Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP31 İklim Konferansı'nda yeniden sergilemeyi planladığını açıkladı. Galschiøt’in resmi internet sitesinde de eserin bir sonraki sergi noktası olarak Antalya işaret edildi.