Almanya’nın Rostock şehrinin "Çıplaklar Plajı“na (FKK- Freier KörperKultur) yeni ve kurallar getirildi. 23 sayfalık yeni yüzme kurallarında, Batı Pomeranya ve Warnemünde turizm işletmeleri, artık çıplaklar plajında mayoya bile izin verilmeyeceğini duyurdu.

Baltık Denizi kıyısındaki 19 kilometre uzunluğundaki dört farklı plajda yer alan 37 plaj bölümü için bu kural geçerli olacak. Kuralların nedeni, çıplaklar kampındakilerin yarı giyinikler ya da mayolularla ilgili şikayetleri.

BURADA MAYOYLA YÜZME YASAK

Plajlardaki çıplaklar bölümüne mayoyla girenler, plajdan atılacak. Mayoyla yüzmeleri de yasaklanacak. Ancak konu yine de bölgede Rostock bölge sakinleri tarafından oylanacak.