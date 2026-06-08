Olay, 31 Ocak saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 kişi, caddedeki döviz bürosunun kepengine ciple çarparak iş yerine girdi. Şüphelilerden Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., içeride tezgahları devirip paraları aradı. Kısa sürede çekmecelerin kilitlerini keserle kıran şüpheliler, yaklaşık 16 bin doları poşetlere doldurarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Alarm üzerine iş yerine gelen sahibinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan para bulunamazken, gözaltına alınan şüpheliler sorgularında suçlamaları kabul etmeyerek görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelileri taşıyan cipin sürücüsünü yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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