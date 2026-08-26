Giresun'un Batlama Vadisi'nde faaliyet gösteren bir içme suyu şişeleme fabrikasında gece saat 00.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 43 ACH 447 plakalı cipiyle tesisin kapalı durumdaki demir giriş kapısının önüne gelen sürücü, kapının açılması için bir süre bekledi.

KÖPEĞİN ÜZERİNDE BEKLEYİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Demir kapının açılmasıyla birlikte aracını hareket ettiren sürücü, kapı önünde sakin bir şekilde yatan köpeği ezdi. Tekerleklerin altında kalarak acı içinde sesler çıkaran köpeğin üzerinde bir süre aracını bekleten vicdansız sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

SEKEREK UZAKLAŞTI, SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Aracın üzerinden geçmesinin ardından ayağa kalkmayı başaran talihsiz hayvan, sekerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan dehşet anları iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler üzerine inceleme başlatılırken, fabrika sahiplerinin sürücü hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.