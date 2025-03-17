Ordu'nun Fatsa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, F.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen cip, Yenipazar Mahallesi mevkisinde Dursun Kulaksız yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Muammer Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cip sürücüsü gözaltına alındı.