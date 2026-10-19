Pringles, Cadılar Bayramı'na özel sıra dışı bir kampanyayla gündeme geldi. Marka, bir hayranına özel tasarlanmış mezar küpü ve 200 yılı aşkın süre yetecek cips stoğu sunacağını duyurdu. Esprili kampanya, atıştırmalık tutkusunu ölümden sonrasına taşıyan fikriyle dikkat çekti.

Pringles, “Once You Drop” adıyla duyurduğu kampanyada, markanın sadık tüketicilerinden birine sıra dışı bir ödül paketi sunuyor. Kazanan, özel tasarlanmış bir mezar küpünün yanı sıra iki yüzyılı aşkın süre yetecek miktarda Pringles cipsine sahip olacak.

Markanın “ömür boyu” olarak nitelendirdiği cips stoğunun, yasal koşullar çerçevesinde kazananın gelecekteki mirasçılarına da devredilebileceği belirtildi.

KAMPANYANIN ARKASINDAKİ İLGİNÇ HİKÂYE

Kampanyanın çıkış noktası, Pringles'ın ikonik silindirik ambalajının geliştirilmesinde rol oynayan kimyager Fredric Baur'un hikâyesine dayanıyor. Baur, 2008 yılında hayatını kaybettiğinde ailesi, onun isteğini yerine getirerek küllerinin bir bölümünü Pringles kutusuna koydu.

Marka, yıllar önce yaşanan bu olayı kampanyasına taşıyarak silindir biçimindeki ambalajından ilham alan özel bir mezar küpü hazırladı. Değerli metalden üretilen tasarımda çıkarılabilir kapak ve kişiye özel gravür gibi ayrıntılar da yer alıyor.

KAMPANYA CADILAR BAYRAMI İÇİN HAZIRLANDI

Mars Snacking Kuzey Amerika Tuzlu Atıştırmalıklar Marka ve İçerik Lideri Mauricio Jenkins, kampanyanın Pringles'ın sıra dışı marka anlayışını yansıttığını belirtti. Jenkins, “Bir Kere Bıraktığınızda” sloganına gönderme yaparak cips keyfinin hayranlar için alışılmadık bir noktaya taşındığını ifade etti.

Kampanyanın tanıtım videosunda ise sosyal medyada @DanTheFuneralMan adıyla bilinen lisanslı cenaze müdürü Dan McDonald yer alıyor.

KATILIM İÇİN YAŞ VE ÜLKE ŞARTI VAR

Pringles'ın çekilişine 18 yaş ve üzerindeki ABD sakinleri ile Washington, DC'de yaşayanlar katılabiliyor. Başvuruların Pringles'ın resmî internet sitesi üzerinden 22 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabileceği bildirildi. Kazananın yaklaşık 31 Ekim'de bilgilendirilmesi planlanıyor.