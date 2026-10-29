Cips paketinin içinden çıkan beyaz ve kalın şeridi daha önce fark etmiş olabilirsiniz. Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen bu parça, tüketiciler arasında endişeye neden oluyor. Peki, cips paketinin içindeki bu şerit ne işe yarıyor?

Cevap, fabrikalardaki paketleme sisteminde gizli.

Cips paketleri, üretim hatlarına büyük rulolar halinde takılan ambalaj filmlerinden hazırlanıyor. Makineler bu filmleri çekiyor, şekillendiriyor, içlerine cipsleri dolduruyor ve paketlerin ağzını kapatıyor.

Ambalaj rulosu bittiğinde üretimin durmaması gerekiyor. Bu nedenle biten rulonun sonu ile yeni rulonun başlangıcı özel bir bantla birbirine bağlanıyor. Endüstride “splicing tape” olarak bilinen bu bant, iki ambalaj rulosunu birleştirmek için kullanılıyor.

Paketin içinden çıkan beyaz şerit de bu birleştirme bandı olabiliyor.

Normal şartlarda paketleme makinelerindeki sensörlerin bu ek yerini algılaması ve ilgili paketin üretim hattından ayrılmasını sağlaması gerekiyor. Böylece bant içeren ambalajların dolum aşamasına geçmesi önleniyor, ancak sensörün ek yerini algılayamaması veya ayırma mekanizmasının düzgün çalışmaması durumunda bantlı bölüm üretim hattında kalabiliyor.

Makine de bu kısmı normal bir ambalaj gibi işleyerek içine cips doldurabiliyor. Sonuç olarak bant, paketle birlikte tüketiciye ulaşabiliyor.

Kısacası, bu şerit ambalaj üretiminde kullanılan birleştirme bandı olabilir. Paketin içinde görülmesi, tek başına ürünün zehirli olduğunu göstermez. Ancak yabancı bir maddeyle karşılaşıldığında paketteki ürünü tüketmemek ve durumu üreticiye bildirmek en güvenli yaklaşımdır.