Saadet Partisi tarafından, Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunun 29. yılı dolayısıyla Çırağan Sarayı'nda bir program gerçekleştirildi.

SİYASİLER BİR ARAYA GELDİ

Etkinlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya gelerek ortak fotoğraf verdi.

‘FİLİSTİN MESELESİ HER DÖNEM ÇÖZÜM BEKLİYOR’

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son otuz yılda dünyanın önemli dönüşümlerden geçtiğini belirterek, her dönemde çözüm bekleyen temel meselelerden birinin Filistin sorunu olduğunu ifade etti.

‘KARİKATÜRİZE BİR YAPI DEĞİL’

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, "D8 bugünün uluslararası kuruluşları gibi göstermelik ve yalnızca siyonizmin çıkarına hizmet eden, karikatürize bir yapı değil, dünyanın gidişatına itiraz eden büyük bir medeniyet çağrısı" şeklinde konuştu.

‘BİZ O ZAMAN İSYAN ETTİK’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da D8'in ortaya çıkış sürecine değinerek, "D8 projesi ilan edilene kadar Türkiye, soğuk savaş döneminde NATO'nun kanat ülkesi olarak görülüyordu. Yani NATO'yu korumak üzere Sovyetler Birliği'ni engelleyecek olan, NATO'nun bölgesel birtakım müdahalelerinde üs imkanı sağlayan, kuvvetli ordusuyla ağırlığı olan ama kendisine has stratejik zihniyeti olmayan, kendisine savunma sanayisi olmayan bir edilgen ülke. Biz o zaman buna isyan ettik" ifadelerini kullandı.

‘ADİL BİR DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİ İÇİN’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da D8'in kuruluş amacına dikkat çekerek, "Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde, bundan tam 29 yıl önce 15 Haziran 1997'de D8, adil bir dünyanın çekirdeğini oluşturmak üzere kurulmuştur" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELİ TEMSİL EDİYOR'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “D8 ülkelerine şöyle baktığımızda nüfusla ekonomik büyüklükte birbirleriyle ya da dünyayla olan ticari bağlantılarıyla ortalama nüfusun yaşıyla yani genç bir nüfusla aslında çok büyük bir potansiyeli temsil ediyor” ifadelerini kullandı.