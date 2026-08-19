Yargıtay, çıraklık döneminin sigorta başlangıcı sayılıp sayılamayacağına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, çıraklık sürecinde kişinin yalnızca mesleki eğitim alıp almadığının değil, işyerinde fiilen üretime katılıp katılmadığının da araştırılması gerektiğine karar verdi.

Ankara'da görülen davada, 17 yaşındayken çıraklık eğitimine başlayan bir kişi, bu dönemin sigorta başlangıcı kabul edilmesi talebiyle SGK'ya başvurdu. Talebinin reddedilmesinin ardından açtığı dava ilk olarak yerel mahkeme ve istinaf tarafından reddedildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin gerekli araştırmayı yapmadığına karar vererek hükmü bozdu. Yargıtay, davacının işyerinde yaptığı işlerin yalnızca eğitim amacı taşıyıp taşımadığının veya doğrudan üretim sürecine dahil olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

ÇALIŞTIĞI TANIKLARLA KANITLANDI

Yeniden görülen davada dinlenen tanıklar, davacının okulda olmadığı günlerde ustalarla birlikte sökme, takma, montaj ve tamir işlerinde çalıştığını anlattı. Mahkeme, davacının yalnızca mesleki eğitim almadığı, doğrudan üretimin bir parçası olduğu kanaatine vardı. Bunun üzerine davacının sigortalılığının, 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren başlatılmasına** karar verildi.

ÇIRAKLIK DÖNEMİ İÇİN KRİTİK AYRINTI

Karar, çıraklık döneminde gerçekten üretime katılarak çalışan kişiler açısından önem taşıyor. Fiilen çalışmanın tanıklar, bordrolar ve diğer resmi kayıtlarla kanıtlanması halinde çıraklık sürecinin sigorta başlangıcı açısından mahkeme tarafından değerlendirilebilmesinin önü açılmış oldu.