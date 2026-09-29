Televizyon ekranlarında yeni yayın dönemiyle birlikte diziler arasındaki reyting rekabeti hız kazandı. Artan maliyetler ve değişen izleyici alışkanlıklarının reyting sonuçlarına yansımasıyla bazı yapımlar için beklenmedik final kararları alınmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Önce A.B.İ, ardından Aşk ve Taht için final kararı açıklanırken, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisi de bu yapımların arasına katıldı.

ÇİRKİN 11. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK

Pazar akşamları izleyiciyle buluşan Çirkin dizisi için dün açıklanan reyting sonuçlarının ardından final kararı alındı.

Dizi, 11. bölümünde ekranlara veda edecek. Böylece yeni yayın döneminde kısa sürede final kararı alınan yapımlar arasına Çirkin de eklenmiş oldu.

PEŞ PEŞE FİNAL KARARLARI GELDİ

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte televizyon dünyasında erken final haberleri de art arda gelmeye başladı. A.B.İ ve Aşk ve Taht'ın ardından Çirkin için alınan karar, reyting yarışının yapımlar üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.