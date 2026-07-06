Çirkin' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Derya Pınar Ak, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Genç oyuncu, sevgilisi Muammer Akmeşe ile birlikte çekilen romantik karesini paylaşarak aşkını ilan etti.

İLİŞKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Derya Pınar Ak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir devam eden ilişkisini gözler önüne serdi.

Tatilde sevgilisi Muammer Akmeşe ile çekilen öpücük detaylı karesini paylaşan oyuncu, aşkını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımda çiftin mutluluğu dikkat çekti.

SEVGİLİSİ MUAMMER AKMEŞE ÇIKTI

Uzun bir süredir sosyal medyada Muammer Akmeşe ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkilinin paylaşımı sonrası iddialar doğrulanmış oldu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Pınar Ak'ın romantik paylaşımı, sosyal medyada magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.