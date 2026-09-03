Star TV'nin sevilen yapımlarından Çirkin, ikinci sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanırken yayınlanan ilk tanıtım filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak dizinin yeni sezon teaser'ı, Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content'in telif hakkı ihlali iddiasıyla gündeme geldi.

2022 yılında vizyona giren Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content, Çirkin'in ikinci sezonu için hazırlanan yaklaşık bir dakikalık tanıtımda filme ait bazı sahnelerin kullanıldığını öne sürdü.

“SAHNELER BİREBİR KOPYALANARAK KULLANILDI”

Orchestra Content tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çirkin'in ikinci sezon tanıtımında Bergen filmindeki bazı planların, ses tasarımının ve atmosferin birebir kopyalandığı iddia edildi.

Şirket, Bergen'in makyaj masasında hazırlanması, eldivenlerini giymesi ve parfüm sıkması gibi detayların ardından gözlerinin yakın plan gösterilmesi, koridordan sahneye yürümesi ve sahneye çıkmasıyla devam eden görüntülerin kendi yapımlarında özel olarak tasarlandığını belirtti.

Açıklamada ayrıca kameranın sanatçının arkasından sahneyi ve seyirciyi göstermesi gibi çekim tercihlerinin de aynı şekilde kullanıldığı öne sürüldü.

YAPIM ŞİRKETİ HUKUKİ SÜREÇ SİNYALİ VERDİ

Orchestra Content, yalnızca görüntülerin değil ses tasarımı ve atmosferin de benzer olduğunu savundu. Şirket, söz konusu kullanımın telif hakkı ihlali olduğunu ileri sürerek tanıtımın durdurulmaması halinde hukuki ve cezai yollara başvuracaklarını açıkladı.

Yapım şirketinin açıklamasında, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacağı belirtildi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN ÇİRKİN TANITIMINA GÖNDERME

Çirkin'in ikinci sezon tanıtımıyla başlayan Bergen tartışmasına, filmde Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da dahil oldu. Sosyal medya hesabından tanıtımdaki benzer sahneleri paylaşan Abdullah, özellikle göz bandı taktığı sahneye gönderme yaptı.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda “Göz bandı taktığım sahneleri unutmuşsunuz” ifadelerini kullanarak Çirkin'in tanıtımındaki sahnelere dikkat çekti.

Abdullah bununla da yetinmeyerek bir başka paylaşımında ise “Benzerlik tamam da çalmışsınız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Böylece yapım şirketinin telif hakkı iddiasının ardından tartışmaya Bergen filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah da dahil olmuş oldu.

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Orchestra Content'in açıklaması sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar tanıtımdaki sahnelerin Bergen filmiyle benzerliğine dikkat çekerek “bire bir aynı olmuş” ve “kendi dizin için özgün olabilirdin” yorumlarında bulundu.

Bazı kullanıcılar ise söz konusu sahnelerin sinema ve televizyon yapımlarında sık kullanılan klasik kulis ve sahneye çıkış sekanslarından olduğunu savundu.

“Herhalde bu zamana kadar on bin filmde olan bir kulis sahnesi” ve “Dünyadaki her dizide benzer sahneler olabiliyor” şeklindeki yorumlarla yapım şirketinin iddiasına karşı çıkanlar da oldu.