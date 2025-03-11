Ocak ayı ciro endeksi verisi açıklandı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ocak ayında yıllık %35,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 54,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, hizmet ciro endeksi %47,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 1,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ocak ayında aylık yüzde 1,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 10,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 5,0 arttı.