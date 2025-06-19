Serie A ekiplerinden Bologna, deneyimli forvet Ciro Immobile’yi kadrosuna katmak istiyor. Lazio’nun eski kaptanı, Beşiktaş’ta geçirdiği sezonun ardından yeniden İtalya’ya dönmeye sıcak bakıyor. 35 yaşındaki golcü için Fiorentina’nın da devrede olduğu bilinirken, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun ekibi transferde önceliği alabilir.

GOLCÜ ROTASYONU İÇİN DENEYİMLİ BİR İSİM

Corriere dello Sport'ta yer alan bilgilere göre; Santiago Castro ve Thijs Dallinga ile forvet hattını güçlendiren Bologna, Avrupa Ligi’ne katılacak olması nedeniyle bir golcü takviyesi daha yapmayı planlıyor. Kulüp yönetimi, genç oyuncu politikasına rağmen bazı istisnalarla deneyimli futbolcuları da transfer etmişti. Ciro Immobile de bu kapsamda değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Bologna’nın futbol direktörü Giovanni Sartori'nin, Immobile transferine onay verdiği ifade ediliyor.

İSTATİSTİKLER VE TECRÜBE LEHİNE

Ciro Immobile, kariyerinde 4 kez Serie A gol kralı olurken, 2017-2018 sezonunda da Avrupa Ligi’nin en skorer ismi olmuştu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 15 gol, Avrupa Ligi elemelerinde 2 gol ve Süper Kupa'da 2 gol olmak üzere toplamda 19 gol kaydeden İtalyan forvet, yaşına rağmen gol sezgisinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

FIORENTINA’NIN REKABETİ VE ALTERNATİFLER

Immobile için Fiorentina’nın da ilgisi bulunuyor. Ancak Edin Dzeko transferi sonrası bu ilgi şimdilik arka planda kalmış durumda. Fiorentina’nın kadrosunda yer alan Moise Kean’in geleceği ise belirsizliğini koruyor. Bu da Immobile’nin tekrar gündeme gelme ihtimalini doğuruyor.

SERİE A’YA DÖNME ARZUSU

Beşiktaş ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, kariyerinin son bölümünü İtalya’da geçirmek istiyor. Bologna’nın Avrupa arenasında mücadele edecek olması, transferi cazip kılan unsurlardan biri.