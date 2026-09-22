Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, içerdiği yüksek kaliteli protein ve zengin vitaminlerle tam bir şifa deposu. Ancak uzmanlar, yumurtanın sağlığa olan katkısının sadece tazeliğiyle değil, mutfakta hangi yöntemle pişirildiğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Senelerce en sağlıklı seçeneğin katı haşlama veya çırpılmış yumurta olduğu düşünülürken, gıda bilimcilerinden ezber bozan bir açıklama geldi. Yumurta pişirirken yapılan küçük bir teknik hata, tüm besin değerinin kaybolmasına yol açabiliyor.

"POŞE" YÖNTEMİ BESİN DEĞERLERİNİ KİLİTLİYOR

Çırpılmış yumurta ya da kaynamış yumurta değil: En sağlıklı yumurta pişirme yönteminin "poşe" (su buharında/yağsız kaynar suda hafifçe pişirme) olduğu ortaya çıktı. Yüksek ateşte kızartılan veya dakikalarca haşlanarak sarısının etrafında yeşil-gri bir halka oluşan yumurtalarda kolesterol oksitlenirken, protein yapısı da zarar görüyor. Su banyosunda düşük ısıda pişirilen poşe yönteminde ise yumurta sarısındaki sağlıklı yağlar ve B12, D vitamini gibi hassas bileşenler hiçbir kayba uğramadan korunuyor.

SARI KISMINI ÇOK SERTLEŞTİRMEYİN

Beslenme uzmanları, sarısının cıvık ile yarı katı arasında kaldığı "akı tam pişmiş, sarısı akışkan" kıvamın sindirim açısından da en ideal form olduğunu vurguluyor. Yağ eklemeden, tamamen suyun sıcaklığıyla hazırlanan bu yöntem, hem vücudun proteini en yüksek oranla emmesini sağlıyor hem de damar sağlığını tehdit eden oksitlenmiş yağ riskini sıfıra indiriyor. Sofralarında maksimum fayda arayanların pişirme alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiği ifade ediliyor.