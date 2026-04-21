Johanna Chua'nın da aralarında bulunduğu Citi ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerini paylaştı.

Ekonomistler yayınladıkları raporda, "Enflasyonun daha uzun süre yüksek kalma riski göz önüne alındığında, daha hızlı bir değer kaybıyla birlikte güvenilirliği pekiştirmek için tamamlayıcı bir faiz artışına ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Merkez Bankası, TL'nin enflasyondan daha yavaş bir hızda değer kaybetmesine izin veriyor; bu da liranın reel olarak güçlenmesi anlamına geliyor.

ENFLASYON TAHMİNİNE REVİZE BEKLENTİSİ

Citi ekonomistleri, yetkililerin liranın turizm veya ihracat üzerinde önemli bir rekabet engeli olduğuna inanmadıkları için bu politikada büyük değişiklikler olmayacağını belirtti. Chua, "Orta Doğu'daki çatışmanın hafiflediğine işaret eden son haberler de daha ölçülü bir adım atılmasını destekliyor" diye yazdı.

Citi, çatışmanın süresi konusunda daha fazla netlik sağlandığında Merkez Bankası'nın mayıs ayında enflasyon tahminini revize etmesini bekliyor.