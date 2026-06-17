Citigroup Baş ABD Ekonomisti Andrew Hollenhorst, ABD ekonomisine yönelik değerlendirmesinde, iş gücü piyasasındaki olası yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki gerilemenin Fed'in para politikasında gevşeme sürecine kapı aralayabileceğini dile getirdi.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ FED'E ALAN AÇIYOR

Hollenhorst, Brent petrolün salı günü üç aydan uzun bir süre sonra ilk defa varil başına 80 doların altına gerilediğini anımsatarak, enerji fiyatlarının artık enflasyonu yukarı çeken değil aşağı yönlü baskı oluşturan bir faktör olduğunu söyledi.

Ekonomiste göre enerji maliyetlerindeki düşüş, Fed Başkanı Kevin Warsh ve politika yapıcılara daha güvercin bir duruş sergileme imkanı sağlayabilir.

FED'DEN TEMKİNLİ SİNYAL GELEBİLİR

Citigroup, Fed'in bu haftaki toplantısında politika metninde bazı değişikliklere gidebileceğini de değerlendiriyor.

Hollenhorst, Fed yetkililerinin para politikası açıklamalarından gevşeme eğilimine işaret eden bazı ifadeleri çıkarabileceğini ve yayımlanacak projeksiyonlarda bu yıl için faiz indirimi öngörülmediği mesajı verebileceğini dile getirdi.

CİTİGROUP'UN BEKLENTİSİ ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ

Buna rağmen Citigroup'un ana senaryosu, ABD iş gücü piyasasında önümüzdeki aylarda belirgin bir yavaşlama yaşanması durumunda Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine başlaması tarafında.

Bankanın tahminine göre Fed, 2026 yılı içinde toplam üç faiz indirimi gerçekleştirebilir.

Fakat iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi ve ekonomik aktivitede beklenen yavaşlamanın görülmemesi durumunda faiz indirimlerinin 2027'ye ertelenmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Piyasalar şimdi hem Fed'in bu akşamki toplantısından çıkacak mesajlara hem de önümüzdeki dönemde açıklanacak istihdam verilerini merakla bekliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.