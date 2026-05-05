ABD-İsrail’in başlattığı savaşın etkisiyle nisan enflasyonu beklentileri aşarken, yabancı kurumlar enflasyona ilişkin analizlerini yayımlamaya başladı. Bu kapsamda Citigroup’tan gelen son değerlendirmeler dikkat çekti.

Citi ekonomisti İlker Domaç tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin fiyat istikrarına giden süreci belirsizliklerle şekilleniyor.

Değerlendirmede, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği yüksek enerji fiyatlarının dezenflasyon sürecini zorlaştıran temel faktör olduğu belirtildi.

Domaç’ın analizine göre, sektörel enflasyon beklentileri fiyat düşüş hızının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerinden daha yavaş olacağına işaret ediyor.

Raporda, yalnızca kur istikrarının beklentileri çıpalamak için yeterli olmayabileceği vurgulanırken, rekabetçilik endişelerinin de sürece eşlik ettiği ifade edildi.

Citi, doğrudan bir sıkılaşma (faiz artışı) için TCMB’nin iki ana koşulu izleyeceğini öngördü. Buna göre, rezervler üzerindeki baskının sürdürülebilir hale gelmesi ve yurt içi yerleşiklerin mevduat davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması kritik göstergeler olarak öne çıktı.

Analizde ayrıca, dezenflasyon hedefleri doğrultusunda para birimindeki değer kaybı hızında bir ayarlama ile birlikte faiz artışının da bir seçenek olabileceği kaydedildi.