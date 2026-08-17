Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde TCMB’nin para politikası görünümünü ve enflasyon beklentilerini analiz etti. Raporda, Merkez Bankası’nın faiz politikasında sermaye hareketleri, dolarizasyon eğilimi ve enflasyon görünümünün belirleyici olacağı belirtildi.

TCMB’NİN FAİZ POLİTİKASINDA PİYASA KOŞULLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Citi analizine göre TCMB, yaklaşık yüzde 40 seviyesinde bulunan ortalama fonlama maliyetini yüzde 37’lik politika faiziyle aynı seviyeye çekme sürecinde sermaye girişlerinin hızını ve dolarizasyon eğilimini yakından izleyecek.

Analizde, Merkez Bankası’nın fonlamayı daha yüksek maliyetli gecelik faiz üzerinden sürdürdüğü belirtilirken, haftalık repo faizine dönüşün zamanlamasında piyasa koşullarının etkili olacağı ifade edildi.

ENFLASYON HEDEFİ İLE TAHMİN ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Citi ekonomistleri, TCMB’nin 2026 sonu enflasyon tahminini jeopolitik riskler ile petrol, doğal gaz ve gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiğine dikkat çekti.

Böylece yıl sonu tahmini ile yüzde 24 seviyesindeki ara hedef arasındaki fark 4 puana çıktı. Raporda, bu farkın mayıs ayında 2 puan olduğu hatırlatılarak, hedef ile tahmin arasındaki makasın açılmasının enflasyon beklentilerini çıpalama açısından ara hedefin etkisini zayıflatabileceği değerlendirildi.

CİTİGROUP’UN 2026 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 31,8

Citigroup, Türkiye’de 2025 sonunda yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31,8 seviyesine çıkacağını öngörüyor.

Bankanın tahmininde özellikle gıda fiyatlarındaki gelişmeler, sonbaharda giyim grubunda oluşabilecek yukarı yönlü fiyat baskısı ve iç talepteki zayıflamanın hizmet enflasyonuna etkisi öne çıkıyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNDE TEMKİNLİ ADIM BEKLENTİSİ

Citi, mevcut görünüm çerçevesinde TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruyarak faiz indirimlerine kademeli biçimde devam edeceğini tahmin ediyor. Analize göre enflasyon görünümündeki riskler ve piyasa koşulları, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde hareket alanını sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alacak.