Aydın’ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde üretim ruhsatı olmadan binlerce civciv ve tavuk yetiştirildiği ihbarı üzerine, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Jandarma desteğiyle düzenlenen baskında, belgeleri bulunmayan 4 bin civciv ve 8 bin tavuk tespit edildi.
Yapılan kontrollerin ardından hayvanların imhasına karar verilirken, üretim faaliyetini yürüten 5 şüpheli gözaltına alındı.
"UYUŞTURUCU BARONLARINI DEĞİL CİVCİV BARONLARINI YAKALIYORLAR"
Şüpheliler, işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye giriş sırasında gazetecilere konuşan bir şüpheli, “Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar. İşte civciv sattığımız için ellerimize vurdukları kelepçe. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar” diyerek tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.