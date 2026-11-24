Dünyada yalnızca Kaliforniya'nın San Mateo ve Santa Cruz bölgelerinde yaşayan San Francisco çizgili yılanları (Thamnophis sirtalis tetrataenia), kırmızı, siyah ve turkuaz renkleriyle dikkat çekiyor. Doğada sayılarının 2 binin altına düştüğü tahmin edilen bu canlılar, 1967 yılından bu yana koruma altında bulunuyor.

11 HAMİLE YILANI KORUMA ALTINA ALDILAR

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna bağlı biyologlar, 2025 yılında doğal yaşam alanlarından 11 hamile çizgili yılanı alarak San Francisco Hayvanat Bahçesine götürdü. Doğumun ardından anne yılanlar doğaya bırakılırken yavrular özel bakım altında büyütüldü.

Yeterli büyüklüğe ulaşan 62 yavru yılana genetik testler uygulandı. Yılanların yaklaşık üçte biri annelerinin yaşadığı bölgeye, geri kalanı ise popülasyonun ve genetik çeşitliliğin artırılmasına ihtiyaç duyulan farklı alanlara bırakıldı.

Yasa dışı avlanmanın önüne geçmek amacıyla yılanların salındığı noktaların tam konumları açıklanmadı.

130'DAN FAZLA YAVRU DAHA DOĞDU

Sulak alanlarda ve göletlerin çevresinde yaşayan çizgili yılanlar, kurbağalar, küçük balıklar ve solucanlarla besleniyor. Avlarını etkisiz hale getiren hafif zehirli salgılara sahip olan bu yılanlar, insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmuyor.

Kentleşme, kuraklık, hastalıklar ve yasa dışı avlanma nedeniyle sayıları hızla azalan yılanların neslini korumak için çalışmalar genişletiliyor. Hayvanat bahçesinde bu yıl dünyaya gelen 130'dan fazla yavrunun 2027 yılında doğaya bırakılması planlanıyor.

Bilim insanları, her biri en az 200 bireyden oluşan ve doğal ortamında üremeyi sürdürebilen 10 ayrı yılan popülasyonu oluşturmayı hedefliyor.