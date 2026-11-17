Cizre ilçesine bağlı Dağkapı Mahallesi Yeni Çarşı mevkisinde, sabah saatlerinde alt katında iş yeri bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar, alt kattaki iş yeri ile çevrede park halinde bulunan 2 aracın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olası yeni bir çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve 2 araçta maddi hasar oluştu.

Silopi Belediye Başkanı Güler Yerbasan ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Muad Elçi, olay yerine gelerek enkazda incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla görüştü.

AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de bölgede inceleme yaparak çökme nedeniyle ilgili rapor hazırladı.

Dağkapı Mahallesi Muhtarı Cafer Ebret, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöken evin oldukça eski olduğunu belirtti. Ev sahibinin bir gün önce kendisini arayarak yapıyla ilgili ne yapılabileceğini sorduğunu aktaran Ebret, şöyle konuştu:

“Ev sahibi dün beni aradı, ‘Bu ev için neler yapabiliriz?’ diye sordu. Allah’a şükürler olsun can kaybı yok, kimse altında kalmadı. Akşam park edilen iki araçta ve bir iş yerinde hasar var.”

Ekiplerin sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışma yürüttüğünü ve ilgili kurumların temsilcilerinin bölgede inceleme yaptığını belirten Ebret, gerekli raporların tutulduğunu söyledi.

Yapılan incelemeler sonucunda binanın tamamının yıkılmasına karar verildiğini ifade eden Ebret, “Bundan sonraki süreçte yıkımla ilgili ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan incelemeler neticesinde bu evin tamamı için yıkım kararı verildi” dedi.