CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. CİZRE

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO: 2025/5 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

MAHKEMESİ : Cizre Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/09/2025 tarihli, 2025/3 esas ve 2025/12 karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

MİRAS BIRAKAN : ZAFER AŞUK - T.C. NO: 68863204928

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanamamış, hiçbir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

İİK'nın 217. maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basitusulde devam ettirilmesini talep edebilir.

Süresi içinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacakları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK'nın 254. maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur. 01/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02445911