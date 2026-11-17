Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Eski Çarşı’da, gece saatlerinde bir evde kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 araç zarar gördü.
Alt katında iş yerleri bulunan evdeki çökmenin nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Eski Çarşı’da, gece saatlerinde bir evde kısmi çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 araç zarar gördü.
Alt katında iş yerleri bulunan evdeki çökmenin nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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