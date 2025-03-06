NBA'de Cleveland Cavaliers, galibiyet serisini 12 maça çıkararak, 2024-2025 sezonunda Play-Off'a kalmayı garantileyen ilk takım olma başarısını gösterdi.

Doğu Konferansı'nda konuk ettiği Miami Heat'i 112-107 mağlup eden Cavaliers, üst üste 12. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takımda Donovan Mitchell 26 sayı, Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte ise Bam Adebayo, 34 sayılık performansıyla takımına katkı sağlasa da bu, galibiyet için yeterli olmadı.

PAYTON PRITCHARD VE DERRICK WHITE'DAN REKOR SAYILAR

Boston Celtics, Portland Trail Blazers'ı 128-118 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekipte Payton Pritchard ve Derrick White, toplamda 84 sayı üreterek galibiyetin mimarları oldu. Pritchard 43, White ise 41 sayıyla oynayarak, bir maçta 40 sayının üzerinde atan ilk Boston Celtics ikilisi olarak tarihe geçti.

ANTETOKOUNMPO 20 BİN SAYIYA ULAŞAN 52. OYUNCU OLDU

Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks’i 137-107 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. Ev sahibi takımda 32 sayı ve 15 ribaundla oynayan Giannis Antetokounmpo, 20 bin sayıya ulaşan 52. NBA oyuncusu oldu. Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan sonra 20 bin sayıyı geçen en genç 6. oyuncu olmayı başardı.

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