CME Group, COMEX altın vadeli işlemlerinde teminat gerekliliğini yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkardı. Düzenlemeyle 100 ons büyüklüğündeki standart bir altın kontratı için gösterge teminat tutarı yaklaşık 18 bin 113 dolardan 21 bin 736 dolara yükseldi.

Aynı büyüklükteki pozisyonu taşımak isteyen yatırımcının karşılaması gereken teminat yaklaşık 3 bin 623 dolar arttı. Orandaki 1 yüzde puanlık yükseliş, teminat yükümlülüğünde yüzde 20 artış anlamına geliyor.

Piyasa oynaklığına ilişkin düzenli risk değerlendirmesi kapsamında alınan kararın ardından yeni oranlar 24 Kasım kapanışı sonrasında uygulamaya girdi. Gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde de standart teminat oranı yüzde 8’den yüzde 9’a yükseltildi.

EK NAKİT VEYA POZİSYON KÜÇÜLTME İHTİYACI

Teminat artışı hem yükseliş hem de düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıları kapsıyor. Düzenleme, özellikle kaldıraçlı işlem yapanların sermaye ihtiyacını artırıyor. İlave teminatı karşılayamayan yatırımcılar pozisyonlarını küçültmek veya kapatmak zorunda kalabiliyor.

Uzun pozisyonların tasfiye edilmesi, kısa vadede altın vadeli işlemlerindeki satış baskısını artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak teminat artışı, altın fiyatlarının doğrudan düşeceği anlamına gelmiyor. Fiyatlara etkisi, yatırımcıların likidite koşullarına ve pozisyon tercihlerine bağlı olarak şekilleniyor.

Haberde, CME’nin kararının altın fiyatlarına ilişkin yönlü bir beklentiyi yansıtmadığı ve tek başına salı günkü fiyat düşüşünün nedeni olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

FONLARIN NET UZUN POZİSYONU YÜZDE 8,4 AZALDI

Karar, yönetilen fonların COMEX altın kontratlarındaki yükseliş yönlü pozisyonlarını azalttığı bir dönemde geldi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre, 17 Kasım haftasında fonların net uzun pozisyonu 9 bin 399 kontrat azalarak 102 bin 942 kontrata geriledi. Haftalık düşüş yaklaşık yüzde 8,4 oldu.

Yeni teminat düzenlemesi, Aralık vadeli altın opsiyonlarının vade sonuna ve Kasım vadeli işlemlerinin tamamlanması sürecine de denk geldi. Faiz artırımı beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturduğu bu dönemde, artan teminat ihtiyacının pozisyon tercihleri ve olası tasfiyeler üzerindeki etkisi izleniyor.