İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu şüpheli sayısı 84'e yükseldi.
CNBC-E'NİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA
Gözaltı kararı verilen isimler arasında 10 Haziran 2024’te ikinci kez yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding’in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.