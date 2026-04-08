İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) ait Meslek Fabrikası’na önceki gün 04.45’te polis baskınıyla el konulmasına karşı başlatılan nöbet dün de sürdü. Yapıyı abluka altına alan polis, belediye personelinin binaya giriş ve çıkışlarını engelledi. Belediyeye ait yüz milyonlarca liralık kamu malına el konuldu. Belediyeye ait malların yeddiemine teslim edileceği bildirildi.

Koruma altındaki tarihi binanın kapısı tokmakla kırıldı. Cemil Tugay’ın öncülük ettiği adalet nöbeti aralıksız devam etti. Bina etrafına polis bariyerleri ve TOMA’lar yerleştirildi.

1926 TARİHLİ BELGE

Polis ablukası altındaki Meslek Fabrikası önünde adalet nöbeti başlatan İzBB Başkanı Cemil Tugay, dün yaptığı açıklamada mülkiyet hakkıyla ilgili davanın devam ettiğini hatırlattı. Tugay, “Bu, hukuka ve kente sahip çıkma mücadelesidir. Sanki davalar sonuçlanmış gibi AKP’li siyasetçiler konuşuyor” dedi. Bina, 1926 yılında Atatürk imzalı kararnameyle belediye mülkü haline gelmesine karşın, 8 Ekim 2025’te Konak Tapu Müdürlüğü Yardımcısı imzasıyla yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescil edildiğini vurgulayan Tugay şöyle konuştu:

İzmirliler ateş başında nöbet tuttu. Tugay, Ahmed Arif’in Anadolu isimli şiirini okudu. Şarkılar ve marşlar söylendi.

TABELA DEĞİŞTİ

“Bir vakfın adı kullanılıyor. Bayezid Baba Vakfı. Osmanlı zamanında, dönemin padişahı bu vakfı kapatmış. Hayali, gerçekte olmayan bir vakıf. Meslek Fabrikası’nın tapusunda şu an o vakfın adı yazıyor. Onların savunucusu güya İzmir milletvekili olan AKP’liler. Bu yapıyla o vakfın hiçbir ilgisi yok.” İzBB eski Başkanı Aziz Kocaoğlu da “Belediyenin hakkını gasp etmek için siyaset yapılmaz” tepkisini gösterdi.

Meslek Fabrikası öğrencileri dün yeşil alanda ders yaptı.

İzmir’de mitinge davet

İzBB Başkanı Tugay, İzmirlilere seslenerek, “Biz sizlerle, bu şehrin gerçek sahipleriyle, rant hesabı olmayanlarla, ahlak dışı hesabı olmayanlarla bir aradayız. Bizi sizler göreve getirdiniz. Sizden güç alıyoruz. Bize bu durumu yaşatanlara karşı mağdur olan herkesi yalnız bırakmama günüdür” diyerek destek istedi. İzmirliler de Meslek Fabrikası önüne gidip nöbete katıldı, “İzmir susmaz, İzmir boyun eğmez” denildi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, adalet sağlanıncaya kadar nöbet ve eylemlerin devam edeceğini bildirdi, bugün saat 18:00’de bina önünde miting düzenleneceğini duyurdu.