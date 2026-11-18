Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada firari olarak aranan B.Ç. ve beraberindeki iki şüpheli yakalandı. B.Ç.’nin, kamuoyunda ‘Çobanlar Grubu’ olarak bilinen yapılanmanın lideri olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, yapılanmada yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edildiği bildirildi.

1 MİLYAR 550 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞI

Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerindeki incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, dört eğlence merkezi, bir otel ve bir ofis olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi.

Şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin ise 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 TL 25 kuruş olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari B.Ç. ve beraberindeki iki kişinin de yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 13’e çıktı.