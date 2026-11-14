Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kamuoyunda “Çobanlar Grubu” olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin mali faaliyetleri mercek altına alındı. MASAK RAPORU VE FİNANSAL İNCELEMELER ORTAYA ÇIKARDI “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi. 10,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis belirlendi. Söz konusu malvarlıklarına el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu öğrenildi. 6 İKAMET VE 6 İŞ YERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN Ankara merkezli operasyonda, 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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