Ulusal basında yer alan haberlere göre, Taraba eyaletinin Karim-Lamido bölgesinde Fulani kabilesine mensup çobanlar ile çiftçi toplulukları arasında gerilim tırmandı. Yaşanan kanlı çatışmalarda 30 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Taraba Eyaleti Polis Komiseri Emmanuel S. Bretet yaptığı açıklamada, olayların ardından bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.
Benue Eyaleti de dahil olmak üzere Nijerya’nın çeşitli bölgelerinde Fulani çobanları ile çiftçiler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Çobanlar, hayvanlarını otlatmak amacıyla farklı bölgelere göç ettiklerinde çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.
Yetkililer, bu çatışmaların yarattığı kargaşadan silahlı çetelerin de faydalandığını, çetelerin bölge halkına saldırılar düzenleyerek tehditler savurduğunu aktarıyor.