Van Tuşba’da 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarının yapılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri insansız hava aracıyla başlattıkları çalışmayla küçükbaş hayvanların yerini tespit etti. Bulundukları yerden alınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmalayan 4 şüpheli ise, Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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