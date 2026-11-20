Coca-Cola Almanya, üretimdeki bir şişeleme hatası nedeniyle belirli partilerdeki Sprite kutularını geri çağırıyor.

Üretim hattında yaşanan karışıklık yüzünden şekersiz Sprite Zero içeceği, yanlışlıkla şekerli Sprite Classic kutularına dolduruldu. Ambalaj ve içerik arasındaki bu uyumsuzluk, özellikle belirli sağlık sorunları olan tüketiciler için ciddi riskler taşıyor.

Hangi ürünler etkileniyor?

Elinizdeki ürünün geri çağırma kapsamında olup olmadığını anlamak için kutunun alt kısmındaki bilgileri kontrol etmelisiniz. Hatadan yalnızca şu özelliklere sahip ürünler etkilendi:

• Ürün: NBA promosyonlu Sprite kutuları

• Hacim: 0,33 litre

• Son Kullanma Tarihi: 30.04.2027

• Parti (Lot) Numaraları: LDC 62950845 – LDC 62951115

Bu hata neden tehlikeli?

İlk bakışta basit bir paketleme hatası gibi görünse de bu durum bazı hastalar için hayati tehlike oluşturabilir:

• Diyabet Hastaları: Tükettikleri şeker miktarını tam olarak bilmesi gereken diyabet hastaları, kutunun üzerindeki "Classic" etiketine güvenerek yanlış insülin dozu hesaplayabilir. Bu durum tehlikeli kan şekeri düşüklüğüne (hipoglisemi) yol açabilir. Ayrıca kutuda şeker bulunmadığı için, gelişen bir hipoglisemi krizini tedavi etmek amacıyla bu içeceği tüketmek de işe yaramayacaktır.

• Fenilketonüri Hastaları: Vücudu fenilalanin adlı amino asidi parçalayamayan bu metabolik hastalığa sahip kişilerin de dikkatli olması gerekiyor. Kutunun içindeki Sprite Zero, fenilalanin kaynağı olan aspartam tatlandırıcısı içerir.

Tüketiciler ne yapmalı?

Coca-Cola, belirtilen parti numaralarına sahip kutuların kesinlikle içilmemesini tavsiye ediyor. Etkilenen ürünleri satın aldıkları satış noktalarına götüren tüketicilere, fişleri olmasa dahi ücret iadesi yapılacak.

Ülke çapındaki bu geri çağırma sadece NBA promosyonlu ilgili partileri kapsıyor; diğer tüm Sprite ürünleri güvenle tüketilebilir.