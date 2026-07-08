Dünyanın en büyük içecek üreticilerinden Coca-Cola, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisinin faaliyetlerine son veriyor. Şirketin üretim ağını optimize etme planları doğrultusunda alınan bu karar, tesiste görev yapan 175 personelin istihdam durumunu doğrudan etkileyecek.

İŞTEN ÇIKARMALAR İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Massachusetts Toplu İşten Çıkarma Bildirim Sistemi (WARN) verilerine göre, Coca-Cola konuya ilişkin resmi bildirimi 15 Haziran'da gerçekleştirdi. Resmi kayıtlara göre iş akdi fesih süreçleri şu takvime göre ilerleyecek:

Birinci Aşama: 15 Ağustos 2026

İkinci Aşama: 30 Kasım 2026

Kapatılması planlanan Northampton tesisinde, şirketin gazsız içecek grubunda yer alan Minute Maid ve Powerade gibi markaların şişeleme operasyonları yürütülüyordu. Şirket, işten çıkarılan çalışanların yeni iş imkanlarına erişebilmesi için eyalet yetkilileriyle ortak bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

2021 YILINDA ALINAN KARAR ERTELENMİŞTİ

Söz konusu kapanış kararı şirket gündemine yeni gelmedi. Coca-Cola, Northampton tesisini kapatacağını ilk olarak 2021 yılında duyurmuş ve sürecin 2023 yılında tamamlanacağını öngörmüştü.

Yapılan planlamalar doğrultusunda süreç 2026 yılına kadar ertelendi. Şirket yetkilileri, bu adımı değişen tüketici taleplerine uyum sağlama ve "varlık optimizasyonu" stratejisinin bir parçası olarak tanımlıyor.

YENİDEN YAPILANMA DİĞER EYALETLERİ DE KAPSIYOR

Coca-Cola'nın tedarik zinciri ve üretim ağındaki sadeleşme adımları Massachusetts ile sınırlı kalmıyor. Şirketin ABD genelindeki diğer tesislerinde de benzer kararlar uygulanıyor. Yeniden yapılanma sürecinden etkilenen diğer tesisler ve çalışan sayıları şu şekildedir:

Kaliforniya (American Canyon): Tesis kapatılma takvimine alındı.

Kaliforniya (Ventura) - Reyes Coca-Cola Bottling: Tesis kapatılıyor, 85 çalışan işini kaybedecek.

Michigan (Lansing) - Great Lakes Coca-Cola: 161 çalışan süreçten etkilendi. Bu çalışanların 62'sinin iş akdi sona ererken, 99 çalışan farklı görevlere yönlendirildi.

YEREL EKONOMİ VE SU ALTYAPISI ETKİLENECEK

Northampton tesisinin kapatılması, sadece istihdam kaybıyla sınırlı kalmayıp bölge ekonomisini de dolaylı olarak etkileyecek. Kentin en büyük endüstriyel su kullanıcılarından biri olan fabrikanın faaliyetlerini durdurması, belediyenin su altyapı gelirleri ve yerel hizmet maliyetleri üzerinde değişikliklere yol açabilecek.

SATIŞLAR ARTARKER GELEN OPTİMİZASYON HAMLESİ

Fabrika kapatma kararlarının arkasında mali bir başarısızlık bulunmuyor. Şirketin açıklanan 2026 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları büyümenin sürdüğünü gösteriyor:

Net Gelir: %12 artışla 12,5 milyar dolar

Organik Gelir: %10 artış

Küresel Satış Hacmi: %3 büyüme

Coca-Cola yönetimi, tüketici talebinin küresel ölçekte güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak üretim ve dağıtım ağını daha verimli hale getirmek amacıyla operasyonel sadeleştirme ve maliyet optimizasyonu çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.