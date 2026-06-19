Rekabet Kurumu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD) hakkında yürüttüğü soruşturmayı, şirketin sunduğu kapsamlı taahhüt paketinin kabul edilmesiyle birlikte sonlandırdı. Soruşturmanın odağında uzun süredir sektörün tartışma konusu olan soğutucu (dolap) kullanımı yer aldı.

SOĞUTUCU DOLAPLARDA RAKİPLERE ALAN AÇILIYOR

Kurulun aldığı kararla birlikte, geleneksel satış noktaları ile yerinde tüketim alanlarında bulunan Coca-Cola soğutucularının en az yüzde 35’lik bölümü rakip markalara ayrılacak. Bu kapsamda dolapların içinde rakip ürünler için özel bir bölüm oluşturulacak. Söz konusu alanlar dikey ayırıcılarla net şekilde bölünecek ve her rafta ilgili kısmın rakip markalara tahsis edildiğini gösteren etiketler bulunacak. Coca-Cola ürünleri bu bölümlere yerleştirilemeyecek.

Karar yalnızca iç yerleşimle sınırlı kalmadı. Dolapların cam yüzeylerine yönelik düzenlemeler de getirildi. Buna göre Coca-Cola, rakip ürünlere ayrılan bölümlerin görünürlüğünü azaltacak herhangi bir kaplama, sticker ya da benzeri uygulama yapamayacak.

Bu sayede raflarda rakip markaların görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

QR KODLU BİLGİLENDİRME VE DENETİM SÜRECİ

Uygulamanın sahada doğru şekilde yürütülmesi için yeni bir bilgilendirme sistemi de devreye alınacak. Coca-Cola, dolap kullanım kurallarını açıklayan bilgilendirme metinleri hazırlayacak ve bu bilgiler soğutuculara yerleştirilecek QR kodlar üzerinden satış noktalarına sunulacak.

Ayrıca uygulamanın etkileri, bağımsız üçüncü taraflar tarafından hazırlanacak düzenli raporlarla takip edilecek.

DONDURMA İÇİN DE AYNI KARAR VERİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, endüstriyel dondurma pazarının lider markası Algida/Magnum hakkında, geçmiş tedbir kararlarına uymadığı şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Pazarlama ve perakende dünyasında dengeleri değiştirecek tedbir kararına göre; bakkal ve büfelerdeki dondurma dolaplarının yüzde 30’u rakip markalara tahsis edilecek. Üstelik rakip ürün yoksa bile o alan boş bırakılacak.