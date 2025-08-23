Dünyaca ünlü içecek markası Coca-Cola, İngiltere’nin en büyük ana cadde kahve zinciri Costa’yı satmaya hazırlanıyor. Sky News’in özel haberine göre, Atlanta merkezli şirket, Costa için yatırım bankası Lazard ile birlikte potansiyel alıcılarla görüşmelere başladı.

Coca-Cola, 2018 yılında 3,9 milyar sterlin karşılığında bünyesine kattığı Costa’yı elden çıkararak, şekerli içeceklere olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

YATIRIMCILARLA ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Süreçle ilgili bilgi veren kaynaklar, aralarında özel sermaye şirketlerinin de bulunduğu sınırlı sayıda yatırımcıyla ön görüşmelerin yapıldığını aktardı.

Yatırım bankası Lazard’ın görevi, Costa için farklı seçenekleri değerlendirmek ve piyasadan gelecek teklife yönelik ilgiyi ölçmek olarak öne çıkıyor. İlk tekliflerin sonbahar başında gelmesi bekleniyor. Ancak Coca-Cola’nın henüz kesin bir satış kararı almadığı da vurgulandı.

Costa, son verilere göre yalnızca İngiltere’de 2.000’den fazla, dünya genelinde ise 3.000’in üzerinde mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

Coca-Cola ise yaklaşık 35.000 kişilik küresel iş gücüne sahip. Şirket, Costa’nın mevcut mağaza ve çalışan sayısına ilişkin gelen soruları yanıtsız bıraktı.

Coca-Cola’nın Costa’yı satma kararı, şirketin kahve zinciri pazarındaki stratejik adımlarını yeniden şekillendirebileceğine işaret ediyor.

Sürecin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, önümüzdeki aylarda yatırımcıların atacağı adımlar kritik rol oynayacak.