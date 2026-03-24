Coca-Cola Company, 1946 yılından bu yana raflarda yer alan nostaljik dondurulmuş meyve suyu konsantresi kategorisinden çekilme kararı aldı. Şirket, ABD ve Kanada pazarındaki Minute Maid markalı dondurulmuş konsantre ürünlerin üretiminin durdurulacağını açıkladı.

DEĞİŞEN TÜKETİCİ TERCİHLERİ ETKİLİYOR

1960 yılında Minute Maid'i bünyesine katan Coca-Cola Co. tarafından yapılan resmi açıklamada, kararın gerekçesi "değişen tüketici tercihleri" olarak belirtildi. Şirket, modern tüketicilerin dondurulmuş konsantreler yerine taze ve içime hazır meyve sularını tercih etmesi nedeniyle odağını bu alana kaydıracağını duyurdu.

NİSAN AYINA KADAR RAFLARDAN KALKACAK

Portakal suyu, limonata ve misket limonu suyu gibi çeşitleri bulunan dondurulmuş ürünlerin üretiminin Nisan ayına kadar tamamen sonlandırılması planlanıyor. Mevcut stokların ise tükenene kadar satışta kalacağı ifade edildi.

Onlarca yıldır pratik hazırlanışı nedeniyle evlerin vazgeçilmezi olan dondurulmuş meyve suları, bir sürahi su ile karıştırılarak kısa sürede hazır hale gelmesiyle biliniyordu.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ

Pazar araştırma firması NielsenIQ verilerine göre, ABD'deki dondurulmuş içecek satışları 24 Ocak'ta sona eren bir yıllık süreçte %8 oranında geriledi. Sektör analizleri, dondurulmuş meyve sularının düşüşündeki temel etkenleri şöyle sıralıyor: Enerji içecekleri ve proteinli içeceklerin piyasayı domine etmesi.

Brezilya ve Florida’daki olumsuz hava şartları nedeniyle hammadde fiyatlarının yükselmesi. Tüketicilerin "konsantre" yerine "taze sıkılmış" veya "hazır" ürünlere yönelmesi.

Minute Maid, portföyündeki içime hazır portakal suyunu ilk kez 1970'lerde, limonata ve meyve kokteyli seçeneklerini ise 1980'de piyasaya sürmüştü.