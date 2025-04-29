Coca-Cola, 2025 yılı ilk çeyrek gelirlerini açıkladı. İçecek devi Coca-Cola'nın karı beklentinin üzerinde oldu.
Coca-Cola (#CCOLA), Wall Street'in üç aylık kâr ve gelir tahminlerini aştı ve küresel ticaret çatışmalarının etkilerinin "yönetilebilir" olmasını beklediğini belirterek tüm yıl görünümünü büyük ölçüde teyit etti.
Coca-Cola'nın 3 aylık hisse başına karı 71 cent olan beklentilerin üzerinde 73 cent oldu.
Gelirler de 11,14 milyar dolarlık tahminin üzerinde 11,22 milyar dolar olarak gerçekleşti.