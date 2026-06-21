Küresel içecek devi Coca-Cola ile ABD Gelir İdaresi (IRS) arasında yaklaşık 20 yıldır devam eden tarihi vergi mücadelesinde en kritik aşamaya gelindi.

Şirketin yurt dışı iştirakleri üzerinden elde ettiği gelirlerin vergilendirilme yöntemiyle başlayan uyuşmazlık, bu hafta Miami’deki federal temyiz mahkemesinde masaya yatırılacak.

Davadan çıkacak sonuç, taraflar için milyarlarca dolarlık bir finansal kırılma anlamına geliyor.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA YURT DIŞI KÂRLARI VAR

WSJ'de yer alan habere göre, davanın temel merkezinde, Coca-Cola'nın küresel operasyonlarından elde ettiği kârın ne kadarını yurt dışında, ne kadarını ise ABD sınırları içinde beyan ettiği tartışması yer alıyor. ABD Gelir İdaresi (IRS), şirketin kullandığı mevcut yöntemin tamamen vergi yükünü azaltmaya yönelik bir hamle olduğunu savunuyor.

Coca-Cola cephesi ise suçlamaları reddederek, uyguladıkları sistemin 1996 yılında IRS ile bizzat yapılan bir anlaşmaya dayandığını ve bu sistemin kurum tarafından yıllarca resmi olarak kabul gördüğünü öne sürüyor.

FATURA ŞİRKETİN NET KÂRINI VE NAKİT VARLIĞINI AŞIYOR

Hukuki mücadelenin Coca-Cola aleyhine sonuçlanması halinde şirketi oldukça ağır bir finansal fatura bekliyor. Şirketin davayı kaybetmesi halinde; 2007-2009 dönemine ilişkin geriye dönük vergi ve faiz yükümlülüklerinin yanı sıra, 2010-2025 yıllarını kapsayan ek sorumluluklarla birlikte toplam tutarın 20 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu devasa rakam, Coca-Cola'nın 2025 yılı net kârını aşarken, şirketin mevcut nakit varlığının da üzerinde bulunuyor.

Coca-Cola, daha önce 2020 yılında ABD Vergi Mahkemesi'nde açılan ilk davayı kaybetmiş ve bu kapsamda yaklaşık 6 milyar dolarlık bir vergi ve faiz ödemesi gerçekleştirmişti. Şirket, bu hafta başlayacak temyiz sürecini kazanması halinde, ödediği bu 6 milyar doları faiziyle birlikte geri alma şansına sahip olacak.

3 CEO VE 12 IRS BAŞKANI DEĞİŞTİ, SAVAŞ BİTMEDİ

Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip olan bu devasa vergi uyuşmazlığı, zaman tüneliyle de dikkat çekiyor. Yıllardır süren bu hukuki mücadele boyunca Coca-Cola koltuğunda üç farklı CEO görev yaparken, vergi otoritesi IRS'nin başına ise tam 12 farklı isim geçti. Buna rağmen taraflar, halen 2007-2009 dönemine ait vergi beyannameleri üzerinden kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

ÇOK ULUSLU DEVLER İÇİN TARİHİ EMSAL NİTELİĞİNDE

Miami'de görülecek olan bu dava sadece Coca-Cola'yı değil, dünya ekonomisine yön veren birçok küresel devi de yakından ilgilendiriyor. Özellikle teknoloji ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler, fikri mülkiyet haklarını düşük vergili ülkelere taşıyarak kârlarını yurt dışında yoğunlaştırma stratejisi izliyor.

Benzer vergi davalarıyla karşı karşıya olan Meta Platforms ve Amgen gibi devlerin gözü de bu davanın sonucunda. Dolayısıyla, mahkemenin vereceği karar, çok uluslu şirketlerin küresel vergi planlamaları açısından bağlayıcı bir emsal teşkil edecek.

25 Haziran'da hakim karşısına çıkacak tarafların duruşmasının ardından, mahkemenin nihai kararını açıklamasının aylar sürebileceği ifade ediliyor. Temyiz mahkemesinden çıkacak kararın ardından, hem Coca-Cola'nın hem de IRS'nin davayı duruma göre tam heyete veya doğrudan ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıma hakkı bulunuyor.