Avrupa Birliği (AB), plastik şişelerdeki geri dönüşüm ifadelerinin daha açık ve doğru olması için harekete geçti. Coca-Cola, Nestlé ve Danone, tüketicileri yanıltabilecek bazı etiketleri değiştirmeyi kabul etti. Yeni düzenlemeyle tüketiciler, şişenin hangi bölümlerinin geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığını daha net anlayabilecek.

Avrupa Komisyonu, 3 büyük içecek şirketinin şişelerinde kullandığı geri dönüşüm ifadelerini değiştireceğini duyurdu. Karar, Avrupa'daki tüketici örgütlerinin 2023'ten bu yana sürdürdüğü girişimlerin ardından geldi.

Kasım 2023'te Avrupa tüketici örgütleri, Coca-Cola, Nestlé ve Danone'yi şişelenmiş su ürünlerinin çevre dostu olduğu izlenimini vermekle eleştirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından şirketler, ambalajlardaki bazı ifadeleri değiştirmeyi kabul etti.

Şişelerin üzerindeki ifadeler değişecek

Yeni uygulamayla, geri dönüşüm oranını olduğundan farklı gösterebilecek ifadeler daha açık hale getirilecek.

Örneğin, “Ben yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir şişeyim” ifadesi yerine “Bu şişe yüzde 100 geri dönüştürülmüştür. Kapak ve etiket dahil değildir” ifadesi kullanılacak.

Böylece tüketiciler, şişenin tamamının değil, belirtilen ambalaj bölümünün geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığını anlayabilecek.

Şirketler, etiketlerdeki bir başka ifadeyi de değiştirecek. Tüketicilerde şişenin daha önce geri dönüştürüldüğü izlenimini yaratabilecek “Beni tekrar geri dönüştürün” ifadesi yerine “Beni geri dönüştürün” yazılacak.

Şirketler ayrıca internet siteleri ve dijital platformlardaki açıklamalarını da AB'ye verdikleri taahhütlerle uyumlu hale getirecek.

Taahhütler denetlenecek

Anlaşma, Avrupa Komisyonu ile 27 AB üyesi ülkenin tüketiciyi koruma yetkililerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı'nın yürüttüğü görüşmeler sonucunda sağlandı.

Avrupa Komisyonu, Coca-Cola ve Nestlé'nin dijital platformlardaki geri dönüşüm iddialarıyla ilgili bazı taahhütleri şimdiden uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Diğer taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği ise ulusal tüketiciyi koruma kurumları tarafından takip edilecek. Şirketlerin anlaşmaya uymaması halinde yaptırımlar uygulanabilecek.