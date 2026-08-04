Coca-Cola, geçtiğimiz ay ambalaj tasarımından perakende noktalarına ve dijital kanallara kadar tüm alanlarda kullanılmak üzere kapsayıcı yeni marka kimliğini ve tasarım ekosistemini tanıttı.

Büyük markaların yeni görünüm lansmanlarında sıklıkla görüldüğü üzere büyük bir tanıtımla sunulan bu yenileme hamlesine, sektördeki en büyük rakibi Pepsi sosyal medya üzerinden mizahi bir içerikle karşılık verdi.

"YENİLEME TOPLANTISI1 PARODİSİ

Pepsi, Coca-Cola'nın kapsamlı kimlik değişimine yanıt olarak hazırladığı videoda hayali bir "logo yenileme toplantısı" kurgusunu işledi.

Paylaşılan videoda, özel tulumlar giymiş tasarım ekibinin eski logonun görünümünü eleştirmesiyle başlayan süreç, yeni tasarımın açıklanmasıyla salondaki çalışanların coşkulu alkışlarına sahne oluyor.

Ancak duyurulan "yeni" tasarımın mevcut logoyla birebir aynı olduğu ortaya çıkıyor.

Tasarım ekibi ise bu durumu "Bozulmadıysa tamir etme" yaklaşımıyla savunuyor.

TAKİPÇİLERDEN YOĞUN ETKİLEŞİM

Pepsi'nin hızlı ve mizahi bir dille yanıt verdiği bu içerik, sosyal medya kullanıcıları ve marka takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Kullanıcılar, logo değişimindeki görünmez farka vurgu yapan esprili yorumlarla paylaşıma katkıda bulunurken, markanın reklam stratejisine destek verdi.