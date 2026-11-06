Rusya'da faaliyet gösteren içecek üreticisi Boçkari, Coca-Cola'nın ülkeden çekilmesinin ardından faaliyetlerini sürdüren fabrikalarına talip oldu. Şirket, Multon ve Multon Partners'ın geçici yönetiminin kendisine devredilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başvurdu.

PUTİN'E RESMÎ BAŞVURU YAPILDI

Ekim ayı ortasında yapılan başvuruda Boçkari, Coca-Cola'nın Rusya'daki yatırımlarını durdurmasının ülke ekonomisine ve vergi gelirlerine zarar verdiğini savundu. Şirket ayrıca Coca-Cola'nın Ukrayna'ya verdiği desteği ve Rus sporcuların katılamadığı uluslararası organizasyonlara sponsor olmasını gerekçe gösterdi.

Başvuruda, Multon ve Multon Partners şirketlerine geçici yönetim atanması talep edildi. Talebin hükümete iletildiği ve bazı başbakan yardımcılarından destek aldığı öne sürüldü.

245 MİLYAR RUBLELİK ŞİRKETE TALİP OLDU

1995 yılında kurulan Multon, 2005 yılında Coca-Cola HBC tarafından 501 milyon dolara satın alınmıştı. Şirket, 2022'ye kadar Rusya'da Coca-Cola ve diğer uluslararası markaların üretimini gerçekleştiriyordu.

Coca-Cola'nın ülkeden çekilmesinin ardından yerel markalara yönelen Multon'un Dobry, Rich, Moya Semya, Pulpy, Burn ve BonAqua gibi markaları bulunuyor. Şirketin toplam değerinin ise 245 milyar rubleye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

COCA-COLA HBC HİSSELERİ GERİLEDİ

Gelişmenin gündeme gelmesinin ardından İsviçre merkezli Coca-Cola HBC'nin hisseleri yüzde 18 değer kaybetti. Şirket, Rusya'daki faaliyetlerinin dış yönetime alınmasına ilişkin henüz resmî bir bildirim almadığını duyurdu.

Boçkari ise geçici yönetimi devralması halinde yatırımları sürdürmeyi ve hayır projelerine kaynak ayırmayı planladığını açıkladı.