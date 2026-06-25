Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3’üncü Etap konutları yolu üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan 16 M 06011 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yıldırım D., iddiaya göre aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada otobüs, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Devrilen araçtaki sürücü sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yıldırım D.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.